Londra: performance negativa per Rolls-Royce Holdings

(Teleborsa) - Composto ribasso per il produttore di motori per l'industria aeronautica, navale ed energetica , in flessione del 3,79% sui valori precedenti.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100 , evidenzia un rallentamento del trend di Rolls-Royce Holdings rispetto al principale indice della Borsa di Londra , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Tecnicamente, Rolls-Royce Holdings è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 14,9 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 14,62. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 15,18.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```