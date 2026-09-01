Londra: performance negativa per Rolls-Royce Holdings
(Teleborsa) - Composto ribasso per il produttore di motori per l'industria aeronautica, navale ed energetica, in flessione del 3,79% sui valori precedenti.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100, evidenzia un rallentamento del trend di Rolls-Royce Holdings rispetto al principale indice della Borsa di Londra, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Tecnicamente, Rolls-Royce Holdings è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 14,9 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 14,62. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 15,18.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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