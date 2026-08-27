Mondadori, Intesa Sanpaolo conferma Buy e target price a 2,60 euro

(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo conferma il giudizio "Buy" su Mondadori e il target price di 2,60 euro per azione, dopo i risultati del primo semestre 2026, giudicati complessivamente in linea con le attese e accompagnati da un outlook positivo.



Nel dettaglio, nel primo semestre Mondadori ha registrato ricavi in crescita del 6,8% su base annua, pari al +3,9% a perimetro omogeneo, mentre l'EBITDA adjusted è aumentato del 12,5%. La performance è stata sostenuta soprattutto dall'andamento favorevole dei Trade Books, dal miglioramento della redditività nell'Education e nel Retail e dal contributo delle recenti acquisizioni.



Secondo Intesa Sanpaolo, il momentum del business resta solido anche dopo la fine dell'effetto del Library Fund. Il comparto Trade Books ha continuato a mostrare dinamiche positive anche a luglio, mentre nell'Education il maggiore peso delle adozioni nelle scuole secondarie dovrebbe favorire la redditività.



La banca sottolinea inoltre che il management ha confermato la guidance per il 2026, con la possibilità di raggiungere la parte alta delle previsioni, in particolare sul fronte del cash flow ordinario. Positivo anche il contributo atteso dal Retail, grazie alla crescita delle librerie fisiche, e dal Digital, sostenuto da Edilportale, dalle attività MarTech e dall'espansione degli audiolibri.



Per gli analisti, l'andamento operativo e la buona integrazione delle recenti acquisizioni rafforzano quindi la fiducia nel raggiungimento degli obiettivi 2026, pur considerando che una parte significativa della redditività dell'esercizio sarà determinata nella seconda metà dell'anno.







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