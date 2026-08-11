OPS eCom, Saracino confermato presidente sino all’assemblea

(Teleborsa) - Facendo seguito a quanto comunicato il 6 agosto scorso, il CdA di OPS eCom ha confermato la carica di presidente al consigliere Cosimo Saracino, non ha conferito alcuna delega di gestione a seguito delle dimissioni dello stesso dalla carica di amministratore delegato e ha

deliberato di convocare l'assemblea dei soci per la ricostituzione del consiglio di amministrazione oltre che del collegio sindacale, come già reso noto in precedenza.







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