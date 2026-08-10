Berkshire Hathaway, utile più che raddoppiato nel secondo trimestre e riduce riserva di liquidità

(Teleborsa) - La holding statunitense guidata dal ceo Greg Abel , che ne ha preso le redini all'inizio di quest'anno dopo il passaggio di consegne dal leggendario Warren Buffett, ha chiuso secondo trimestre del 2026 con un utile netto più che raddoppiato a 25,67 miliardi di dollari e un utile operativo in crescita di oltre il 16% a 12,98 miliardi.



Berkshire Hathaway ha ridotto la sua riserva di liquidità record a circa 365 miliardi di dollari nel secondo trimestre, tornando a essere acquirente netto di azioni dopo oltre tre anni. Il conglomerato ha investito miliardi nelle sue principali partecipazioni, come Alphabet , la società madre di Google, e ha acquisito circa 4,5 miliardi di dollari in azioni proprie, portando il totale semestrale a circa 4,8 miliardi di dollari.







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