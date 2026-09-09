Parigi: andamento negativo per Accor

(Teleborsa) - Retrocede il Gruppo di servizi francese , con un ribasso dell'1,98%.



Comparando l'andamento del titolo con il CAC40 , su base settimanale, si nota che Accor mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +0,77%, rispetto a -1,7% dell' indice di Parigi ).





Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 46,47 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 45,85. L'equilibrata forza rialzista della big delle catene alberghiere è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 47,09.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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