Parigi: calo per STMicroelectronics

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il microchip-maker italo-francese , che presenta una flessione del 2,36% sui valori precedenti.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del CAC40 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a STMicroelectronics rispetto all'indice di riferimento.





Lo status tecnico di medio periodo del produttore di semiconduttori rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 44,85 Euro, mentre i supporti sono stimati a 43,49. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 46,22.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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