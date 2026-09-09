Parigi: movimento negativo per Publicis Groupe
(Teleborsa) - Composto ribasso per il colosso della pubblicità francese, in flessione del 2,06% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Publicis Groupe, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva della big dell'advertising. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Publicis Groupe evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 98,38 Euro. Primo supporto a 96,12. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 95,34.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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