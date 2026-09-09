Parigi: scambi negativi per Legrand

(Teleborsa) - Ribasso per il Gruppo industriale francese , che presenta una flessione del 3,42%.



Il confronto del titolo con il CAC40 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Legrand rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Tecnicamente, il produttore di materiale elettrico è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 144,5 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 139,5. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 149,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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