Quadro rialzista per Smiths Group

(Teleborsa) - Chiusura dell'8 settembre

Seduta in ribasso per la società che produce attrezzature di rilevamento degli esplosivi , parte del FTSE 100 , che porta a casa un decremento dello 0,15%, ma che mostra un quadro tecnico di medio periodo positivo.





Operatività odierna:

Dal punto di vista operativo, il titolo ha implicazioni di acquisto al prezzo attuale individuato a 25,97 sterline, con stop loss calcolato a quota 24,55 pounds, con buone probabilità che si concretizzi un profitto nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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