Quadro rialzista per Intertek Group

(Teleborsa) - Chiusura del 10 settembre

Andamento piatto per il gruppo impegnato nei servizi di certificazione, ispezione e garanzia , componente del FTSE 100 , che propone sul finale una variazione percentuale pari a 0%, con un trend di medio periodo impostato al rialzo.





Operatività odierna:

A livello operativo, si evidenzia l'appeal degli investitori su Intertek Group disposti all'acquisto ai prezzi correnti pari a 58,5 sterline, con stop loss stimato a quota 55,78 pounds. Ciò favorisce una circostanza di profitto nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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