Quadro rialzista per Intertek Group
(Teleborsa) - Chiusura del 10 settembre
Andamento piatto per il gruppo impegnato nei servizi di certificazione, ispezione e garanzia, componente del FTSE 100, che propone sul finale una variazione percentuale pari a 0%, con un trend di medio periodo impostato al rialzo.
Operatività odierna:
A livello operativo, si evidenzia l'appeal degli investitori su Intertek Group disposti all'acquisto ai prezzi correnti pari a 58,5 sterline, con stop loss stimato a quota 55,78 pounds. Ciò favorisce una circostanza di profitto nel breve periodo.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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