Seco, Mediobanca alza target price: aumenta visibilità con nuovo ciclo di crescita

(Teleborsa) - Mediobanca ha incrementato a 4,80 euro per azione (dai precedenti 4,20 euro) il target price su Seco , società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel campo dell'innovazione tecnologica e dell'Internet of Things, confermando la raccomandazione "Outperform" sul titolo.



Gli analisti scrivono che Seco ha pubblicato risultati per il secondo trimestre che riflettono una fase di transizione, evidenziando una crescita organica piatta e costi di avvio (ramp-up) che hanno inciso sulla redditività. Tuttavia, l'aspetto saliente della comunicazione è il forte slancio del business, destinato a tradursi in una visibile accelerazione della crescita a partire dal terzo trimestre. La visibilità sulla crescita è stata inoltre rafforzata dal recente accordo con NEURA Robotics, che genererà 25 milioni di euro di ricavi già nell'esercizio 2027, offrendo un potenziale di rialzo rispetto alle stime del consensus Bloomberg (attualmente a 244 milioni di euro), grazie anche alla leva operativa che favorirà l'espansione dei margini.



Alla luce di ciò, Mediobanca ha alzato le stime di EPS per gli esercizi 2027-2028 dell'8% (facendo seguito all'aumento del 25% già effettuato a luglio). "Riteniamo che Seco stia entrando in un nuovo ciclo di crescita a doppia cifra, sostenuto da nuovi clienti chiave che migliorano strutturalmente la visibilità - si legge nella ricerca - Poiché riteniamo che tale prospettiva non sia pienamente incorporata nell'attuale multiplo EV/EBITDA 2027 di 11x, confermiamo il rating Outperform".



(Foto: Towfiqu barbhuiya on Unsplash)

Condividi

```