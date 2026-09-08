Seco, Marco Letizia nominato Head of Corporate Development & Investor Relations

(Teleborsa) - Il CdA di Seco , società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel campo dell'innovazione tecnologica e dell'Internet of Things, ha nominato Marco Letizia Head of Corporate Development & Investor Relations.



Letizia è un manager con oltre trent'anni di esperienza in finanza corporate e mercati finanziari, maturata tra Italia e Stati Uniti. Dopo gli esordi come analista in Private Equity/M&A, ha ricoperto per quattordici anni ruoli di equity sales director tra Milano e New York, per poi guidare come CEO una holding finanziaria e, dal 2017 al 2021, un gruppo di gestione NPL con un team di 120 persone. Dal 2021 al 2025 è stato Origination Director in Azimut Direct. La sua ultima esperienza è stata come Group CFO e Head of M&A di Gargiulo & Maiello, dove ha coordinato l'area AFC, i rapporti bancari del gruppo e la strategia di crescita per acquisizioni.



Nel suo nuovo ruolo, Marco riporterà direttamente al CEO Massimo Mauri e lavorerà a stretto contatto con il resto del leadership team. Letizia succede a Clarence Nahan, diventato Head of Investment Banking - Italy, France & Iberia di Experience di Cantor Fitzgerald.



Seco, si legge in una nota, guarda con favore alla prosecuzione della collaborazione con Clarence Nahan nel suo nuovo ruolo, con l'obiettivo di continuare a sviluppare e valorizzare l'equity story della società e il dialogo con la comunità finanziaria.



(Foto: Carrie Allen www.carrieallen.com on Unsplash)

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