Andamento sostenuto per l'indice delle società High Tech italiane (+3,50%), exploit di Seco
(Teleborsa) - Rally per il comparto tecnologico a Milano, anticipato dall'ottima performance dell'indice tecnologico dell'Area Euro.
Il FTSE Italia Technology ha aperto a quota 180.515,6 e ha chiuso a 183.246,9, balzando del 3,50% rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'indice EURO STOXX Technology si è attestato a 1.472 dopo un avvio a quota 1.446.
Tra le Blue Chip di Piazza Affari dell'indice tecnologia, brilla Stmicroelectronics, chiudendo la seduta con un aumento del 4,01%.
Tra le mid-cap italiane, effervescente Technoprobe, che archivia la seduta con una performance decisamente positiva del 6,34%.
Tra le azioni del Ftse SmallCap, protagonista Seco, tra i titoli , che chiude la seduta con un rialzo del 9,83%.
Bene Beewize, con un rialzo del 2,29%.
Seduta positiva per Eurotech, che avanza bene e porta a casa un +1,75%.
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