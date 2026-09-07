Andamento sostenuto per l'indice delle società High Tech italiane (+3,50%), exploit di Seco

(Teleborsa) - Rally per il comparto tecnologico a Milano , anticipato dall'ottima performance dell' indice tecnologico dell'Area Euro .



Il FTSE Italia Technology ha aperto a quota 180.515,6 e ha chiuso a 183.246,9, balzando del 3,50% rispetto alla chiusura precedente. Intanto l' indice EURO STOXX Technology si è attestato a 1.472 dopo un avvio a quota 1.446.



Tra le Blue Chip di Piazza Affari dell'indice tecnologia, brilla Stmicroelectronics , chiudendo la seduta con un aumento del 4,01%.



Tra le mid-cap italiane, effervescente Technoprobe , che archivia la seduta con una performance decisamente positiva del 6,34%.



Tra le azioni del Ftse SmallCap , protagonista Seco , tra i titoli , che chiude la seduta con un rialzo del 9,83%.



Bene Beewize , con un rialzo del 2,29%.



Seduta positiva per Eurotech , che avanza bene e porta a casa un +1,75%.





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