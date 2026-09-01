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Germania, Vendite dettaglio (MoM) in luglio
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01 settembre 2026 - 08.50
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Vendite dettaglio in luglio su base mensile (MoM) -3,4%
, in calo rispetto al precedente 0% (la previsione era +0,4%).
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