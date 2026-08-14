Ferrero acquista Purely Elizabeth e si rafforza ancora negli USA

(Teleborsa) - Ferrero, colosso italiano dei prodotti dolciari, ha siglato un accordo per l'acquisizione di Purely Elizabeth, marchio statunitense attivo nel settore degli alimenti salutari. L'acquisizione, di cui non sono stati diffusi i dettagli finanziari, rafforza ulteriormente la presenza di Ferrero sulla tavola americana, con l'ingresso di Purely Elizabeth nel suo portafoglio prodotti.



Fondata nel 2009 e con sede a Boulder, in Colorado, Purely Elizabeth ha più che raddoppiato il suo fatturato negli ultimi due anni, grazie al suo portafoglio innovativo di granola, fiocchi d'avena e cereali, e più recentemente si è espansa nel segmento proteico in rapida crescita. Dopo la chiusura dell'operazione, Ferrero intende supportare la prossima fase di crescita di Purely Elizabeth attraverso la continua innovazione di prodotto, il potenziamento delle capacità operative e l'espansione della distribuzione. L'azienda continuerà a operare come marchio indipendente all'interno del Gruppo Ferrero, con la fondatrice e CEO Elizabeth Stein che manterrà il suo ruolo al fianco dell'attuale team dirigenziale.



"Purely Elizabeth, con il suo straordinario portfolio di prodotti gustosi e di alta qualità, rappresenta un'ottima aggiunta per Ferrero - ha dichiarato il presidente Giovanni Ferrero - Con questa operazione, Ferrero consolida la sua recente acquisizione di WK Kellogg, rafforzando sia la sua presenza nel segmento della colazione in America, sia la sua portata nel segmento dei prodotti salutari".



L'acquisizione consolida il crescente portafoglio del gruppo negli Stati Uniti, a seguito dell'acquisizione di WK Kellogg nel 2025. Inoltre, amplia ulteriormente la presenza dell'azienda sia nel segmento della colazione che in quello dei prodotti salutari, affiancandosi a marchi come Eat Natural e FULFIL in Europa, Power Crunch in Nord America e Bold Snacks in Brasile.

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