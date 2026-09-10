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/ Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Shanghai, +0,48%
Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Shanghai, +0,48%
L'Indice della Borsa di Shanghai esordisce a 3.951,51 punti
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Finanza
10 settembre 2026 - 03.38
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Piccolo passo in avanti per l'indice della Borsa cinese, che avanza dello 0,48%, dopo aver aperto a 3.951,51 punti.
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