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Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Shanghai, +0,48%

L'Indice della Borsa di Shanghai esordisce a 3.951,51 punti

In breve, Finanza
Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Shanghai, +0,48%
Piccolo passo in avanti per l'indice della Borsa cinese, che avanza dello 0,48%, dopo aver aperto a 3.951,51 punti.
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