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Borsa: Brillante Shanghai in avvio (+0,7%)

L'Indice della Borsa di Shanghai inizia a scambiare a 3.979,89 punti

In breve, Finanza
Borsa: Brillante Shanghai in avvio (+0,7%)
Bene l'indice della Borsa cinese, con un progresso dello 0,70%, dopo aver aperto a 3.979,89.
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