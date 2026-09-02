Milano
1-set
0
0,00%
Nasdaq
1-set
29.077
-1,29%
Dow Jones
1-set
52.767
-0,79%
Londra
1-set
10.789
-0,32%
Francoforte
1-set
25.970
-1,10%
Mercoledì 2 Settembre 2026, ore 05.05
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Brillante Shanghai in avvio (+0,7%)
Borsa: Brillante Shanghai in avvio (+0,7%)
L'Indice della Borsa di Shanghai inizia a scambiare a 3.979,89 punti
In breve
,
Finanza
02 settembre 2026 - 03.38
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Bene l'indice della Borsa cinese, con un progresso dello 0,70%, dopo aver aperto a 3.979,89.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Andamento brillante per Shanghai, in accelerazione dell'1,59%
Borsa: Andamento brillante per Shanghai, in accelerazione dell'1,73%
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Shanghai (-0,18%)
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Shanghai (-0,11%)
Argomenti trattati
Borsa
(1124)
Altre notizie
Borsa: Debole avvio per Shanghai, in calo dello 0,59%
Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Shanghai, +0,59%
Borsa: Avvio positivo per Shanghai, in crescita (dello 0,86%)
Borsa: Avvio in rialzo per Shanghai, in progresso dello 0,72%
Borsa: Avvio positivo per Shanghai, in crescita (dell'1,02%)
Borsa: Avvio in rialzo per Shanghai, in progresso dell'1,41%
Guide
Opzioni: cosa sono, caratteristiche e come si usano sui mercati finanziari
Le opzioni sono contratti derivati che danno a chi le compra un diritto: acquistare o vendere un sottostante a un prezzo stabilito, entro una certa data o alla scadenza.
leggi tutto