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Borsa: Perde poco Londra, in flessione dello 0,37%
Il FTSE 100 archivia la giornata a 10.658,13 punti
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15 settembre 2026 - 17.43
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