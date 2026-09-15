Milano 17:35
51.555 -0,14%
Nasdaq 20:55
28.932 -0,67%
Dow Jones 20:55
52.013 -0,78%
Londra 17:35
10.658 -0,37%
Francoforte 17:36
25.402 -0,15%

Borsa: Perde poco Londra, in flessione dello 0,37%

Il FTSE 100 archivia la giornata a 10.658,13 punti

In breve, Finanza
Borsa: Perde poco Londra, in flessione dello 0,37%
Londra segna un mediocre calo dello 0,37%, terminando gli scambi a 10.658,13 punti.
Condividi
```