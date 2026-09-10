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/ Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Shanghai (-0,16%)
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Shanghai (-0,16%)
L'Indice della Borsa di Shanghai termina le contrattazioni a 3.934,4 punti
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Finanza
10 settembre 2026 - 09.20
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Chiude sulla parità Shanghai, che propone sul finale un -0,16% e archivia gli scambi a 3.934,4 punti.
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