Milano 16:49
51.761 -0,22%
Nasdaq 16:49
29.202 -0,75%
Dow Jones 16:49
52.132 -0,48%
Londra 16:49
10.609 -0,57%
Francoforte 16:49
25.400 -0,69%

Borsa: Seduta fiacca per Milano (-0,16% alle 16:00)

Il FTSE MIB tratta sulla parità a 51.791,19 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta fiacca per Milano (-0,16% alle 16:00)
Milano passa di mano con un trascurabile -0,16% alle 16:00 e scambia a 51.791,19 punti.
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