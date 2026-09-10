EdiliziAcrobatica, CEO: difficoltà sono risultato di fattori esterni e interni, reagito con tempestività

(Teleborsa) - Il bilancio 2025 di EdiliziAcrobatica
, società specializzata in lavori di edilizia su fune e quotata su Euronext Growth Milan, "riflette con trasparenza un anno particolarmente complesso per Acrobatica. I risultati registrati non sono in linea con le aspettative
che avevamo riposto nel nostro percorso di crescita e rappresentano per tutti noi un elemento di riflessione e, soprattutto, di responsabilità. Non intendiamo cercare giustificazioni
, ma comprendere con lucidità le ragioni di quanto accaduto e trasformare questa fase nel punto di partenza di un nuovo percorso di sviluppo". Lo afferma in una nota la CEO Anna Marras
, dopo che il titolo ha toccato nuovi minimi storici una volta tornato agli scambi
dopo la lunga sospensione per lo slittamento dell'approvazione del bilancio.
"Le difficoltà che abbiamo affrontato sono il risultato di fattori esterni e interni
- dice la CEO - Da un lato, la fine degli straordinari incentivi che avevano sostenuto il mercato dell'edilizia, l'evoluzione del quadro normativo e il mutamento delle esigenze dei clienti hanno profondamente cambiato il settore; dall'altro, siamo consapevoli che alcune scelte compiute durante una fase di forte espansione hanno richiesto di essere riviste già nel secondo semestre del 2025, quando abbiamo iniziato a intervenire sulla struttura e sull'organizzazione del Gruppo per adeguarle a uno scenario profondamente diverso".
EdiliziAcrobatica ha "reagito con tempestività
, mettendo in campo azioni correttive già operative: la chiusura di alcune business unit
e di alcuni Point non più coerenti con gli obiettivi di redditività, la razionalizzazione della struttura, il contenimento dei costi, una più rigorosa allocazione delle risorse
e una maggiore focalizzazione sulle attività capaci di generare valore - afferma Marras - Soprattutto, abbiamo riportato con ancora maggiore disciplina al centro della gestione quelle best practices che hanno accompagnato la crescita di Acrobatica nel tempo: attenzione ai numeri, controllo dei processi, responsabilità chiare, velocità di esecuzione, vicinanza al cliente e capacità di cogliere rapidamente le nuove esigenze del mercato".
Secondo la CEO, i "primi risultati di questo percorso stanno già emergendo
e confidiamo che gli effetti delle decisioni assunte e delle misure già implementate possano manifestarsi in maniera sempre più evidente nei prossimi esercizi". Allo stesso tempo, afferma che "sarebbe un errore valutare la solidità di Acrobatica esclusivamente attraverso il risultato di un singolo esercizio. Il Gruppo conserva una presenza internazionale consolidata, una posizione di leadership in segmenti altamente specializzati, un marchio fortemente riconoscibile, un patrimonio di competenze unico nel settore e una rete di professionisti che rappresenta uno dei nostri principali vantaggi competitivi. Sono queste le fondamenta sulle quali abbiamo impostato il percorso di rilancio e sulle quali continuiamo a lavorare".