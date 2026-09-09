SOREC acquista portafoglio NPL da oltre 64 milioni di euro

(Teleborsa) - SOREC, operatore specializzato nell'acquisto e nel recupero di portafogli di crediti deteriorati di natura finanziaria, bancaria e assicurativa, ha acquistato, da un primario istituto bancario nazionale, un portafoglio NPL con un Gross Book Value (GBV) superiore a 64 milioni di euro, composto da oltre 16.000 posizioni.



La transazione - spiega una nota - è stata realizzata attraverso il veicolo di cartolarizzazione Dolomiti SPV, di cui SOREC ha sottoscritto parte delle note emesse, rafforzando ulteriormente la propria strategia di acquisizione diretta di portafogli di crediti deteriorati e la capacità di generare nuove opportunità di business.



L'acquisizione si inserisce in un percorso di crescita volto ad ampliare un portafoglio in gestione e di proprietà che oggi supera i 2 miliardi di euro di GBV, caratterizzato da un costante ricambio attraverso l'ingresso di nuovi asset.



"Questa operazione rappresenta un ulteriore passo nel percorso di crescita di SOREC e conferma la nostra capacità di cogliere opportunità di investimento sul mercato primario", ha dichiarato Massimiliano Ingrosso, Founder e CEO di SOREC. "L'obiettivo è continuare ad arricchire il nostro portafoglio con asset di qualità, garantendo ai nostri partner esterni un flusso costante di nuove posizioni da gestire e consolidando il nostro ruolo di operatore di riferimento nel mercato italiano degli NPL."

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