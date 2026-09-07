EdiliziAcrobatica non fa prezzo al ritorno agli scambi con un teorico a -50%

(Teleborsa) - Non riesce a fare prezzo (con teorico a -50%) EdiliziAcrobatica
, società specializzata in lavori di edilizia su fune e quotata su Euronext Growth Milan, dopo che stamattina Borsa Italiana ha riammesso alle negoziazioni le azioni
, che avevano scambiato l'ultima volta il 22 maggio e poi erano state sospese per la mancata approvazione del bilancio 2025. L'approvazione era stata posticipata in attesa della finalizzazione dell'accordo di ristrutturazione del debito con gli istituti di credito e del completamento della raccolta delle informazioni finanziarie relative alla filiale della società negli Emirati Arabi Uniti.
Il 2025 si è chiuso con un significativo peggioramento della perdita, salita a 17 milioni di euro
dai 2,7 milioni dell'esercizio precedente. Hanno pesato ammortamenti per 8 milioni, sostanzialmente in linea con il precedente esercizio, ma soprattutto svalutazioni e accantonamenti per 12,8 milioni
, in significativo aumento rispetto a 1,6 milioni del 2024 a seguito di un'approfondita analisi sui crediti resasi necessaria anche per via dei profondi mutamenti del mercato edile, principalmente volta a riallineare il valore contabile dei crediti alle aggiornate previsioni di incasso nel mutato contesto post incentivi. Inoltre, la gestione finanziaria presenta oneri netti pari a 8,3 milioni
, in aumento rispetto a 3,4 milioni del 2024; la voce comprende 4,2 milioni per l'adeguamento dei crediti edilizi valutati al fair value, determinato sulla base dei costi sostenuti per la cessione, anche successivamente all'esercizio 2025.
La riduzione delle disponibilità liquide, passate da 24,3 milioni a 9,6 milioni, è risultata connessa al profondo cambiamento delle abitudini di spesa e di pagamento dei clienti, determinato dal mutato contesto del mercato edile. Tali dinamiche hanno inciso sui tempi e sulle modalità con cui i clienti hanno fatto fronte al pagamento degli interventi, determinando un significativo assorbimento di cassa. Parallelamente, l'incremento delle passività finanziarie correnti e non correnti, pari a 74 milioni rispetto a 68,8 milioni dell'esercizio precedente, per effetto dei nuovi finanziamenti accesi nel corso dell'anno, ha comportato un aumento della posizione finanziaria netta negativa, attestatasi a 61,5 milioni
rispetto a 43,6 milioni al 31 dicembre 2024.