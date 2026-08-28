Giappone, tasso di disoccupazione luglio cala al 2,4%

(Teleborsa) - Risulta in calo la disoccupazione in Giappone. Il Ministero degli Affari interni delle poste e telecomunicazioni nipponico segnala che nel mese di luglio il tasso dei senza lavoro è sceso al 2,4% dal 2,5% del mese precedente, contro una conferma al 2,5% attesa degli analisti.



Il numero di disoccupati è calato a 1,67 milioni, in calo di circa 8 mila unità rispetto l'anno precedente. Gli occupati sono pari a 68,31 milioni rispetto ai 68,46 milioni dell'anno precedente.

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