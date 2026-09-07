EdiliziAcrobatica, Borsa Italiana riammette le azioni alle negoziazioni

(Teleborsa) - Borsa Italiana ha riammesso alle negoziazioni le azioni di EdiliziAcrobatica , società specializzata in lavori di edilizia su fune e quotata su Euronext Growth Milan, dopo che le aveva sospese a fine maggio per il rinvio del CdA che avrebbe dovuto approvare il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato relativi al 2025. Il CdA ha approvato il bilancio lo scorso 24 agosto, mentre il 4 settembre sono stati messi a disposizione del pubblico il fascicolo del bilancio d’esercizio e il fascicolo del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025, corredati delle relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione.



L’esercizio 2025 si è chiuso con Ricavi Operativi pari a 168,2 milioni di euro, in aumento del 8,9%, mentre l'EBITDA si è attestato a 11,7 milioni, in crescita del 7,5% rispetto al precedente esercizio e mantenendo una marginalità sostanzialmente stabile al 6,9% dei ricavi operativi (7% nel 2024). Gli ammortamenti ammontano a 8 milioni, le svalutazioni e gli accantonamenti a 12,8 milioni, in significativo aumento. Per effetto di tali componenti, l'EBIT è negativo per 9,1 milioni, rispetto a un EBIT positivo per 1,6 milioni registrato nell’esercizio precedente. Il risultato netto evidenzia una perdita pari a 17,1 milioni.

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