Attese positive per El.En

(Teleborsa) - Chiusura dell'8 settembre

Seduta positiva per il Gruppo Industriale che produce sorgenti e sistemi laser per applicazioni medicali ed industriali , tra i componenti del FTSE Italia Star , che avanza bene e porta a casa un +0,46%.





Operatività odierna:

Le azioni di El.En , su questi prezzi fissati a 15,31 Euro, suscitano l'interesse del mercato e sono da mettere in portafoglio, con stop loss posto a quota 14,56 Euro, vista la possibilità di profitto da manifestarsi verosimilmente nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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