SYS-DAT, rilevate azioni proprie per 252 mila euro

(Teleborsa) - SYS-DAT ha comunicato di aver acquistato, tra il 31 agosto e il 4 settembre 2026, complessivamente 32.247 azioni proprie a un prezzo medio di 7,82 euro per azione e per un controvalore complessivo di 252.120,84 euro, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie avviato il 30 aprile 2026



Gli acquisti sono finalizzati all'adempimento degli obblighi derivanti dal "Piano di Stock Option 2024-2026".



A seguito delle operazioni comunicate, al 7 settembre 2026 la società detiene complessivamente 1.109.156 azioni proprie, pari al 3,5453% del capitale sociale.



Intanto, a Piazza Affari, migliora l'andamento della società che offre soluzioni informatiche per i principali segmenti industriali , che si attesta a 7,5 euro, con un aumento dell'1,08%.

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