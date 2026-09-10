Giocamondo Study si rafforza in Sardegna aprendo una sede a Cagliari

(Teleborsa) - Giocamondo Study , società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore vacanze studio per ragazzi in tutto il mondo, inaugura la nuova sede di Cagliari, rafforzando la propria presenza diretta in Sardegna, territorio che rappresenta un importante bacino di clienti e risorse professionali per il Gruppo.



L'apertura della sede risponde alla volontà di Giocamondo Study di rafforzare il rapporto diretto con un territorio che riveste un ruolo significativo per le attività della società. Giocamondo Study è, inoltre, l'unico grande tour operator specializzato nei viaggi studio a disporre di una filiale in Sardegna, rafforzando così la propria capacità di presidiare direttamente il mercato regionale e di sviluppare una relazione continuativa con il territorio.



Attualmente le risorse che vi operano svolgono funzioni amministrative e commerciali, impegnate nel supporto alla vendita dei principali servizi di Giocamondo Study, tra cui vacanze studio all'estero, programmi per l'anno scolastico all'estero e servizi dedicati a scuole e docenti. La Sardegna è molto funzionale per Giocamondo Study anche sotto il profilo delle risorse umane. Una quota significativa degli operatori coinvolti nell'organizzazione e nella gestione dei viaggi studio all'estero, infatti, proviene dall'isola (circa 50 persone).



"La Sardegna rappresenta da tempo un territorio molto importante per Giocamondo Study e l'apertura della sede di Cagliari è un passo naturale nel nostro percorso di crescita - ha dichiarato l'AD Stefano De Angelis - Vogliamo essere ancora più vicini ai ragazzi e alle famiglie che scelgono i nostri programmi, offrendo un punto di riferimento diretto sul territorio. Questo assume un valore particolare per esperienze come l'anno scolastico all'estero, dove la relazione personale e la fiducia costruita con le famiglie sono fondamentali".

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