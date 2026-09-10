Giunti Psychometrics, Alantra avvia copertura con Buy e TP a 7 euro

(Teleborsa) - Alantra
ha avviato la copertura
su Giunti Psychometrics Holding
, operatore quotato su Euronext Growth Milan e attivo nella valutazione psicologica e della salute mentale, con un target price
di 7 euro
per azione e una raccomandazione
"Buy
" visto l'upside potenziale del 56%.
Gli analisti spiegano che Giunti Psychometrics trasforma tratti umani intangibili in dati misurabili, scalabili e di importanza strategica per professionisti e istituzioni a livello globale. Grazie alla sua infrastruttura proprietaria, ai ricavi ricorrenti e a un posizionamento caratterizzato da elevate barriere all'ingresso, il gruppo è ben posizionato per cogliere la crescita strutturale dei mercati clinico ed educativo
.
Alantra spiega che la strategia di crescita di Giunti Psychometrics poggia su tre pilastri
: 1) operazioni di M&A mirate nei mercati esistenti
, principalmente Europa e America Latina (LATAM); 2) acquisizioni in nuovi mercati
, inclusi Stati Uniti, Nord Europa e Asia; 3) crescita organica attraverso la "platformization"
, lo sviluppo di oltre 110 nuove proprietà intellettuali (IP) e nuove partnership, favorendo il cross-selling tra le aree di valutazione, formazione e le diverse aree geografiche. La recente acquisizione
del 51% di ADIPA, una piattaforma di formazione professionale digitale in forte crescita in America Latina, rappresenta il primo impiego dei proventi dell'IPO per la crescita esterna.
Il broker prevede una crescita dei ricavi netti
con un CAGR del 15,5% nel periodo FY25-28, passando da 37,7 milioni di euro a 58 milioni di euro; la divisione clinica rimarrà la più importante, mentre quella edutech registrerà la crescita più rapida. L'aumento dei volumi su una piattaforma tecnologica già ampiamente sviluppata dovrebbe sostenere la crescita dell'EBITDA rettificato
, portandolo da 6,7 ??milioni di euro (margine del 17,1%) nell'esercizio FY25 a 12,4 milioni di euro (margine del 21,2%) nell'esercizio FY28; al contempo, una gestione rigorosa del capitale circolante e investimenti (capex) contenuti dovrebbero generare un FCF
cumulato di 14,3 milioni di euro nel triennio FY26-28, con un tasso medio di conversione dell'EBITDA del 44,3%. Insieme ai proventi lordi dell'IPO pari a 15 milioni di euro, ciò dovrebbe portare il gruppo da una posizione di indebitamento netto di 10,5 milioni di euro nell'esercizio FY25 a una posizione di cassa netta
di 15,6 milioni di euro entro l'esercizio FY28, al netto di ulteriori operazioni di M&A.
Giunti Psychometrics è scambiata a multipli EV/EBITDA di 8,1x, 5,8x e 4,4x
per gli esercizi FY26, FY27 e FY28, implicando uno sconto dell'11%, 30% e 46% rispetto alla mediana dei multipli dei competitor; tale sconto risulta più significativo negli anni finali del periodo di previsione, man mano che diventa più evidente il profilo di crescita degli utili del gruppo.