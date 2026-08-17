Londra: scambi in positivo per Anglo American

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la società mineraria , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,16%.



L'andamento di Anglo American nella settimana, rispetto al FTSE 100 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Per il medio periodo, le implicazioni tecniche assunte da Anglo American restano ancora lette in chiave positiva. Gli indicatori di breve periodo evidenziano una frenata della fase di spinta in contrasto con l'andamento dei prezzi per cui, a questo punto, non dovrebbero stupire dei decisi rallentamenti della fase rivalutativa in avvicinamento a 39,53 sterline. Il supporto più immediato è stimato a 39,11. Le attese sono per una fase di assestamento tesa a smaltire gli eccessi di medio periodo e garantire un adeguato ricambio delle correnti operative con target a 38,9, da raggiungere in tempi ragionevolmente brevi.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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