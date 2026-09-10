Milano 13:12
52.068 +0,37%
Nasdaq 9-set
29.422 0,00%
Dow Jones 9-set
52.381 -0,77%
Londra 13:12
10.633 -0,35%
Francoforte 13:12
25.564 -0,05%

Londra: violenta contrazione per Associated British Foods

Migliori e peggiori, In breve
Londra: violenta contrazione per Associated British Foods
Pressione sul distributore di prodotti alimentari e da forno, che perde terreno, mostrando una discesa dell'8,74%.
Condividi
```