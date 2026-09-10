AB Foods, scissione di Primark da attività alimentari dovrebbe concludersi nel dicembre 2027

(Teleborsa) - Il gruppo britannico Associated British Foods prevede una crescita delle vendite della sua controllata Primark, popolare catena di abbigliamento, una crescita delle vendite di Primark pari a circa il 2% nel quarto trimestre al 12 settembre 2026: l'apertura di nuovi punti vendita e il modello di franchising contribuiranno alla crescita per circa il 5%, mentre le vendite a parità di perimetro (like-for-like) registreranno un calo di circa il 3%.



Per l'esercizio 2026, si stima una crescita delle vendite di Primark di circa il 2%, con un calo delle vendite a parità di perimetro di circa il 2,6%. L'efficace realizzazione delle nuove aperture, anche grazie al nuovo modello di franchising, dovrebbe contribuire alla crescita delle vendite per circa il 5%. Il margine operativo rettificato dovrebbe attestarsi, come previsto, intorno al 10%.



"Il Gruppo ha registrato un andamento solido nel trimestre - ha detto il CEO George Weston - L'integrazione di Hovis è a buon punto e oggi annunciamo che Primark offrirà un servizio di consegna a domicilio in Gran Bretagna. Sono proseguite a ritmo sostenuto le iniziative volte a rafforzare l'offerta di Primark per i clienti. Le nostre aree prioritarie - il Regno Unito e l'abbigliamento femminile - hanno continuato a sovraperformare rispetto agli altri mercati e categorie. L'attività nell'Europa continentale è rimasta complessa, trattandosi di un'area in cui le misure di rafforzamento dell'offerta sono ancora in una fase iniziale".



"Le divisioni Grocery e Ingredients hanno entrambe registrato una buona crescita nel trimestre, sebbene il prolungato clima caldo nel Regno Unito e in Europa abbia influito sulla domanda dei consumatori per il tè Twinings - Nonostante diversi fattori contribuiscano alle nostre previsioni negative per il settore dello zucchero nel 2027, la recente inversione di tendenza positiva dei prezzi dello zucchero a livello europeo e globale dovrebbe portare benefici negli anni futuri.



Associated British Foods prevede che l'utile operativo rettificato del Gruppo sarà sostanzialmente in linea con le precedenti previsioni nell'esercizio. L'utile per azione rettificato dovrebbe superare le stime. Le attività relative alla scissione della divisione Retail di ABF dalle sue divisioni Food stanno procedendo positivamente e il completamento dell'operazione è previsto per il mese di dicembre 2027.

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