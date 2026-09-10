Londra: Associated British Foods si muove verso il basso

(Teleborsa) - Ribasso per il distributore di prodotti alimentari e da forno , che passa di mano in perdita dell'8,74%.



La tendenza ad una settimana di Associated British Foods è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo scenario di breve periodo di Associated British Foods evidenzia un declino dei corsi verso area 18,11 sterline con prima area di resistenza vista a 18,73. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 17,79.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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