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MPS, depositati presso Consob i documenti di offerta su Banco BPM e Banca Generali

Banche, Finanza
MPS, depositati presso Consob i documenti di offerta su Banco BPM e Banca Generali
(Teleborsa) - Banca Monte dei Paschi di Siena (MPS) ha depositato presso la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) il documento di offerta relativo all'offerta pubblica di scambio volontaria totalitaria promossa su Banco BPM e il documento di offerta relativo all'offerta pubblica di scambio volontaria totalitaria su Banca Generali. I documenti di offerta saranno pubblicati al termine dell'istruttoria svolta da CONSOB.

Per ciascuna azione oggetto dell'offerta BPM portata in adesione, l'offerente riconoscerà un corrispettivo unitario pari a 1,567 azioni ordinarie di nuova emissione, mentre per ciascuna azione oggetto dell'offerta BG portata in adesione riconoscerà un corrispettivo unitario pari a 6,958 azioni di nuova emissione.

MPS ha anche presentato alle autorità competenti le istanze e/o le comunicazioni per l'ottenimento delle autorizzazioni richieste ai sensi della normativa applicabile a ciascuna delle offerte.
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