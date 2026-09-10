Milano 16:53
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Nasdaq 16:53
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Dow Jones 16:53
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Londra 16:53
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Francoforte 16:53
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Scorte ingrosso USA (MoM) in luglio

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Scorte ingrosso USA (MoM) in luglio
USA, Scorte ingrosso in luglio su base mensile (MoM) +1,3%, in aumento rispetto al precedente +0,4% (la previsione era +1,2%).

(Foto: by Rabih Shasha on Unsplash)
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