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Vendite dettaglio USA (MoM) in luglio
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14 agosto 2026 - 14.35
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Vendite dettaglio in luglio su base mensile (MoM) -0,6%
, in calo rispetto al precedente +0,2% (la previsione era +0,1%).
(Foto: Pete Linforth / Pixabay)
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