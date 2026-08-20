Milano 17:35
52.666 +0,09%
Nasdaq 17:49
29.220 -0,70%
Dow Jones 17:49
53.015 -0,84%
Londra 17:35
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Francoforte 17:35
25.983 -0,42%

Leading indicator USA (MoM) in luglio

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Leading indicator USA (MoM) in luglio
USA, Leading indicator in luglio su base mensile (MoM) +0,2%, in aumento rispetto al precedente -0,1% (la previsione era +0,1%).

(Foto: by Rabih Shasha on Unsplash)
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