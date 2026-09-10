Milano
16:55
51.803
-0,14%
Nasdaq
16:55
29.214
-0,71%
Dow Jones
16:55
52.149
-0,44%
Londra
16:55
10.610
-0,56%
Francoforte
16:55
25.404
-0,67%
Giovedì 10 Settembre 2026, ore 17.12
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ USA, Vendite ingrosso (MoM) in luglio
USA, Vendite ingrosso (MoM) in luglio
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
10 settembre 2026 - 16.10
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
USA,
Vendite ingrosso in luglio su base mensile (MoM) +0,8%
, in aumento rispetto al precedente -2,9%.
(Foto: by Rabih Shasha on Unsplash)
Condividi
Leggi anche
Scorte ingrosso USA (MoM) in luglio
Prezzi ingrosso Germania (MoM) in luglio
Vendite dettaglio USA (MoM) in luglio
Germania, Vendite dettaglio (MoM) in luglio
Altre notizie
Vendite dettaglio Italia (MoM) in luglio
Unione Europea, Vendite dettaglio (MoM) in luglio
Vendite dettaglio Regno Unito (MoM) in luglio
USA, Apertura cantieri (MoM) in luglio
USA, Permessi edilizi (MoM) in luglio
Redditi personali USA (MoM) in luglio
Guide
OPA, OPS e OPAS: guida alle offerte pubbliche. Come funzionano, differenze e regole
OPA, OPS e OPAS sono operazioni attraverso cui un soggetto propone agli azionisti di una società di cedere i propri titoli a condizioni già definite.
leggi tutto