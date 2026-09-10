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USA, Vendite ingrosso (MoM) in luglio

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USA, Vendite ingrosso (MoM) in luglio
USA, Vendite ingrosso in luglio su base mensile (MoM) +0,8%, in aumento rispetto al precedente -2,9%.

(Foto: by Rabih Shasha on Unsplash)
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