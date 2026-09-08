Moltiply, l'utile semestrale vola a 37,1 milioni di euro trainato dalla Divisione Mavriq

(Teleborsa) - Moltiply Group (in precedenza denominata Gruppo MutuiOnline), società quotata su Euronext STAR Milan, ha chiuso il primo semestre 2026 con ricavi pari a 343,1 milioni di euro, in aumento del 13,7% rispetto al medesimo periodo dell'esercizio precedente. L'incremento è riconducibile alla crescita della Divisione Mavriq, che registra nel primo semestre un incremento dei ricavi del 31,7%, passando da 165 milioni a 217,4 milioni di euro. I ricavi della Divisione Moltiply BPO&Tech diminuiscono invece dell'8%, passando da

136,7 milioni a 125,7 milioni di euro nel primo semestre 2026 (al netto dei costi per servizi notarili, i ricavi risultano però in crescita del 3,7% anno su anno).



L'EBITDA registra una crescita del 20,8%, passando da 77,3 milioni a 93,4 milioni di euro nel primo semestre 2026. Tale risultato è da attribuirsi sia alla crescita dell'EBITDA della Divisione Mavriq, in aumento del 26,7% a 60,9 milioni, sia alla crescita dell'EBITDA della Divisione Moltiply BPO&Tech, in aumento del 11,1% a 32,5 milioni. Il risultato netto aumenta del 69% a 37,1 milioni di euro.



La posizione finanziaria netta del Gruppo è negativa per 453,4 milioni di euro, rispetto ad un saldo negativo di 440,8 milioni al 31 dicembre 2025. Tale andamento è riconducibile all'acquisto di azioni proprie per 34,8 milioni, all'acquisto di azioni MONY per 23,9 milioni, al pagamento di quote per acquisizioni per 10,3 milioni, e al costo dei finanziamenti per 11,9 milioni, ed è in parte compensato dalla liquidità generata dall'attività operativa.

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