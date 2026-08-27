Rekeep, ricavi salgono a 641,8 milioni, EBITDA Adjusted cala a 53,7 milioni nel primo semestre

(Teleborsa) - Nei primi sei mesi 2026 il Gruppo Rekeep ha registrato ricavi pari a 641,8 milioni di euro, rispetto ai 622,1 milioni di euro al 30 giugno 2025, in particolare grazie alla crescita sui mercati internazionali.



L'EBITDA Adjusted - riporta una nota - si è attestato a 53,7 milioni, rispetto ai 56,2 milioni di euro registrati al 30 giugno 2025.



L'EBIT è stato pari a 30,9 milioni, rispetto ai 40,7 milioni di euro conseguiti al 30 giugno dell’esercizio precedente.



Il risultato netto è stato negativo per 10,1 milioni, rispetto a una perdita per 0,2 milioni di euro al 30 giugno 2025.



L’Indebitamento Finanziario Netto è stato pari a 531,0 milioni di euro, in leggero miglioramento rispetto ai 537,5 milioni di euro al 30 giugno 2025. Al 31 dicembre 2025 l’Indebitamento Finanziario Netto risultava pari a 520,2 milioni di euro.

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