Zegna, utile semestrale scende a 28,4 milioni di euro. Migliora il margine EBIT

(Teleborsa) - Ermenegildo Zegna , gruppo italiano quotato a Wall Street e attivo nel settore dell'abbigliamento di lusso maschile, ha registrato un utile di 28,4 milioni di euro nel primo semestre 2026, rispetto ai 47,9 milioni di euro del primo semestre 2025, e un EBIT rettificato di 74,5 milioni di euro, rispetto ai 68,7 milioni di euro del primo semestre 2025.



"I nostri risultati del primo semestre 2026 riflettono l'efficacia della strategia del nostro Gruppo, ancorata alla forza dell'identità di ciascuno dei nostri marchi e al loro legame diretto con i clienti, nonché alla continua innovazione proveniente da Filiera, il cuore del patrimonio del nostro Gruppo - ha commentato Ermenegildo "Gildo" Zegna, Presidente Esecutivo del Gruppo - L'esecuzione disciplinata della nostra strategia ha portato a una crescita organica del 9% dei ricavi nel primo semestre e a un miglioramento del margine EBIT rettificato del Gruppo, nonostante le fluttuazioni sfavorevoli dei tassi di cambio. Sono particolarmente soddisfatto della continua espansione dei margini nel segmento Zegna e del nostro surplus di cassa netto migliorato, che ha raggiunto i 60 milioni di euro".



"In uno scenario macroeconomico e geopolitico che continua a presentare elementi di incertezza, restiamo concentrati su una crescita sostenibile e profittevole, guidati da una chiara visione di lungo periodo", ha aggiunto.



Come aveva già comunicato, nel primo semestre ha registrato un fatturato di 987,3 milioni di euro (+6,4% su base annua e +9,3% a crescita organica). Il fatturato del canale DTC ha registrato una performance superiore (+12,1% su base annua e +15,8% a crescita organica), rappresentando l'86% del fatturato del Gruppo derivante dai marchi, mentre la continua razionalizzazione del canale all'ingrosso per i tre marchi ha comportato un calo del 14,6% su base annua del fatturato all'ingrosso (-13,3% a crescita organica).



Al 30 giugno 2026 la posizione finanziaria è stata positiva e pari a 59,6 milioni di euro, rispetto ai 52,1 milioni al 31 dicembre 2025.

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