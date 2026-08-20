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Prezzi produzione Germania (MoM) in luglio
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20 agosto 2026 - 08.30
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Prezzi produzione in luglio su base mensile (MoM) +1,1%
, in aumento rispetto al precedente -0,3% (la previsione era +0,5%).
(Foto: Adobe Stock (ex Fotolia.it))
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