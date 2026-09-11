BolognaFiere e Class Editori, partnership industriale e azionaria per Gambero Rosso
(Teleborsa) - BolognaFiere ha perfezionato una partnership industriale con Class Editori riguardante Gambero Rosso, società controllata dalla stessa Class Editori e quotata al mercato Euronext Growth Milan.
A tal fine - si legge in una nota - è stata costituita Gambero Rosso (GR) Holding, nella quale Class Editori ha conferito 7.394.050 azioni ordinarie di Gambero Rosso, pari al 51,17% del capitale sociale, continuando a mantenere una partecipazione diretta del 10%.
Nell'ambito dell'operazione, BolognaFiere ha acquistato una quota del 49,9% del capitale di GR Holding da Class Editori a un prezzo complessivo di 5,693 milioni di euro, non soggetto a meccanismi di aggiustamento successivo.
Il restante 50,1% di GR Holding è detenuto da Class Editori, che continuerà a esercitare il controllo su Gambero Rosso anche
tramite la partecipazione detenuta direttamente.
L'acquisizione è stata finanziata da BolognaFiere interamente con mezzi propri.
L'accordo prevede il rilascio di un pacchetto di dichiarazioni e garanzie in linea con la prassi di operazioni similari, oltre alla concessione di opzioni incrociate di acquisto e di vendita sulle partecipazioni detenute in GR Holding, esercitabili a partire dall'approvazione del bilancio dell'esercizio 2028.
È inoltre previsto che tre componenti su 12 del consiglio di amministrazione di Gambero Rosso siano scelti tra soggetti designati da BolognaFiere, uno dei quali ricoprirà la carica di vice presidente.
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