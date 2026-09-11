BolognaFiere e Class Editori, partnership industriale e azionaria per Gambero Rosso

(Teleborsa) - BolognaFiere ha perfezionato una partnership industriale con Class Editori riguardante Gambero Rosso , società controllata dalla stessa Class Editori e quotata al mercato Euronext Growth Milan.



A tal fine - si legge in una nota - è stata costituita Gambero Rosso (GR) Holding, nella quale Class Editori ha conferito 7.394.050 azioni ordinarie di Gambero Rosso, pari al 51,17% del capitale sociale, continuando a mantenere una partecipazione diretta del 10%.



Nell'ambito dell'operazione, BolognaFiere ha acquistato una quota del 49,9% del capitale di GR Holding da Class Editori a un prezzo complessivo di 5,693 milioni di euro, non soggetto a meccanismi di aggiustamento successivo.



Il restante 50,1% di GR Holding è detenuto da Class Editori, che continuerà a esercitare il controllo su Gambero Rosso anche

tramite la partecipazione detenuta direttamente.



L'acquisizione è stata finanziata da BolognaFiere interamente con mezzi propri.



L'accordo prevede il rilascio di un pacchetto di dichiarazioni e garanzie in linea con la prassi di operazioni similari, oltre alla concessione di opzioni incrociate di acquisto e di vendita sulle partecipazioni detenute in GR Holding, esercitabili a partire dall'approvazione del bilancio dell'esercizio 2028.



È inoltre previsto che tre componenti su 12 del consiglio di amministrazione di Gambero Rosso siano scelti tra soggetti designati da BolognaFiere, uno dei quali ricoprirà la carica di vice presidente.

Condividi

```