Milano 16:09
52.439 +1,22%
Nasdaq 16:09
29.346 +0,83%
Dow Jones 16:09
52.639 +1,11%
Londra 16:09
10.665 +0,53%
Francoforte 16:09
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Borsa: Bene Milano, in crescita dell'1,36% alle 16:00

Il FTSE MIB allunga a 52.509,63 punti

In breve, Finanza
Borsa: Bene Milano, in crescita dell'1,36% alle 16:00
Risultato positivo dell'1,36% per Milano, alle 16:00, che continua gli scambi a 52.509,63 punti.
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