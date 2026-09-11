Borse europee positive all'indomani della BCE, a Milano vola Avio

(Teleborsa) - Seduta positiva per le Borse europee
, con Piazza Affari che risulta una delle migliori. A Milano spicca il rally di Avio sul FTSE MIB
, dopo che ieri sera ha comunicato
di aver chiuso il primo semestre con una crescita a doppia cifra nei ricavi e nei profitti, confermando le previsioni per l'intero anno.
Ieri la BCE
ha alzato i tassi di riferimento di 25 punti base
, portando il tasso sui depositi al 2,5%, in linea con il consenso e le aspettative del mercato. La comunicazione emersa dalla riunione, incluse le nuove proiezioni, ha rappresentato una sorpresa decisamente hawkish per i mercati, che scontano
ora un ciclo di rialzi ancora più prolungato, con un totale di altri 3-4 incrementi nel corso del prossimo anno.
La pubblicazione odierna dei dati sull'inflazione negli Stati Uniti
rappresenta un banco di prova fondamentale per la decisione della Fed in merito a un rialzo dei tassi durante la riunione del FOMC del 15-16 settembre.
Sul fronte delle materie prime, il Brent rimane su livelli molto alti a 105 dollari al barile
. Ciò sta generando nuove pressioni inflazionistiche, con i mercati che scontano il fatto che le interruzioni nell'area dello Stretto di Hormuz non si risolveranno a breve, soprattutto alla luce dei recenti commenti che non lasciano intravedere alcuna soluzione chiara all'orizzonte. Ieri, la conquista di Mocha, sulla costa yemenita del Mar Rosso, da parte dei ribelli Houthi (sostenuti dall'Iran) ha avvicinato il gruppo allo Stretto di Bab el-Mandeb, un passaggio cruciale per i flussi marittimi di energia.
Tra le notizie societarie in Italia
, Enel
ha concluso
l'acquisizione, da Excelsior Energy Capital, di un portafoglio di impianti solari con sede negli Stati Uniti per 760 milioni di dollari; Prysmian
ha raccolto
850 milioni di euro in un aumento di capitale volto a finanziare in parte l'acquisizione della società statunitense Atkore.
Resta alta l'attenzione sul settore bancario
. L'Antitrust avvierà
a breve l'esame della proposta di acquisizione di MPS
da parte di Intesa Sanpaolo
e valuterà eventuali problemi di concorrenza, ha detto il presidente dell'Autorità Saverio Valentino al Sole 24 Ore; il governo tedesco, scrive Reuters, insisterà
affinché Commerzbank
mantenga la propria identità tedesca con una quotazione a Francoforte e tuteli i posti di lavoro.
Stasera l'agenzia di rating Fitch riesamina il rating del debito sovrano italiano
, attualmente a "BBB+" con outlook "stabile".
Nessuna variazione significativa per l'euro / dollaro USA
, che scambia sui valori della vigilia a 1,161. L'Oro
continua gli scambi a 4.352 dollari l'oncia, con un aumento dello 0,80%. Giornata da dimenticare per il petrolio
(Light Sweet Crude Oil), che scambia a 100,8 dollari per barile, con un ribasso dell'1,65%.
Si riduce di poco lo spread
, che si porta a +86 punti base, con un lieve calo di 1 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni
si attesta al 4,36%. Tra le principali Borse europee
piccolo passo in avanti per Francoforte
, che mostra un progresso dello 0,37%, incolore Londra
, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente, e composta Parigi
, che cresce di un modesto +0,51%.
Segno più per il listino italiano
, con il FTSE MIB
in aumento dello 0,74%, bloccando così la scia ribassista sostenuta da tre cali consecutivi, che ha preso il via martedì scorso; sulla stessa linea, performance positiva per il FTSE Italia All-Share
, che continua la giornata in aumento dello 0,78% rispetto alla chiusura precedente. Sale il FTSE Italia Mid Cap
(+1,02%); sulla stessa linea, positivo il FTSE Italia Star
(+0,73%).
Tra le migliori azioni italiane
a grande capitalizzazione, effervescente Avio
, con un progresso del 6,85%. Performance modesta per Moncler
, che mostra un moderato rialzo dell'1,49%. Bene Intesa Sanpaolo
, che segna un piccolo aumento dell'1,31%. Banco BPM
avanza dell'1,27%.
I più forti ribassi, invece, si verificano su ENI
, che continua la seduta con -0,58%.
Tra i migliori titoli del FTSE MidCap
, SOL
(+6,09%), El.En
(+5,92%), Technoprobe
(+3,28%) e Revo Insurance
(+2,60%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Moltiply Group
, che continua la seduta con -0,82%. Deludente OVS
, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia. Fiacca Pharmanutra
, che mostra un piccolo decremento dello 0,63%.