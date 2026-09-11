Borse europee in rialzo in attesa dell'inflazione USA, a Milano vola Avio

(Teleborsa) - Seduta positiva per le Borse europee
, con Piazza Affari che risulta una delle migliori. A Milano spicca il rally di Avio sul FTSE MIB
, dopo che ieri sera ha comunicato
di aver chiuso il primo semestre con una crescita a doppia cifra nei ricavi e nei profitti, confermando le previsioni
per l'intero anno.
Sul fronte macroeconomico
, nel Regno Unito
a luglio la produzione industriale è aumentata
di +0,2% su mese, contribuendo a un'inattesa crescita
mensile del PIL (+0,4%). Il principale traino è stato comunque rappresentato dai servizi, in particolare dalla programmazione informatica riconducibile all'AI. Nello stesso mese il deficit commerciale britannico è migliorato a circa -21 miliardi di sterline da -23 miliardi di giugno.
Ieri la BCE
ha alzato i tassi di riferimento di 25 punti base
, portando il tasso sui depositi al 2,5%, in linea con il consenso e le aspettative del mercato. La comunicazione emersa dalla riunione, incluse le nuove proiezioni, ha rappresentato una sorpresa decisamente hawkish per i mercati, che scontano
ora un ciclo di rialzi ancora più prolungato, con un totale di altri 3-4 incrementi nel corso del prossimo anno.
La pubblicazione odierna dei dati sull'inflazione negli Stati Uniti
rappresenta un banco di prova fondamentale per la decisione della Fed in merito a un rialzo dei tassi durante la riunione del FOMC del 15-16 settembre. I prezzi al consumo USA dovrebbero salire di +0,4% su mese (da +0,1%) e di +3,4% su anno (come a luglio) nella misura headline e di +0,2% su mese (come a luglio) e di +2,4% su anno (da +2,5%) nella misura core.
Sul fronte delle materie prime, il Brent rimane su livelli molto alti a 105 dollari al barile
. Ciò sta generando nuove pressioni inflazionistiche, con i mercati che scontano il fatto che le interruzioni nell'area dello Stretto di Hormuz non si risolveranno a breve, soprattutto alla luce dei recenti commenti che non lasciano intravedere alcuna soluzione chiara all'orizzonte. Ieri, la conquista di Mocha, sulla costa yemenita del Mar Rosso, da parte dei ribelli Houthi (sostenuti dall'Iran) ha avvicinato il gruppo allo Stretto di Bab el-Mandeb, un passaggio cruciale per i flussi marittimi di energia.
Tra le notizie societarie in Italia
, Enel
ha concluso
l'acquisizione, da Excelsior Energy Capital, di un portafoglio di impianti solari con sede negli Stati Uniti per 760 milioni di dollari; Prysmian
ha raccolto
850 milioni di euro in un aumento di capitale volto a finanziare in parte l'acquisizione della società statunitense Atkore. Resta alta l'attenzione sul settore bancario
. L'Antitrust avvierà
a breve l'esame della proposta di acquisizione di MPS
da parte di Intesa Sanpaolo
e valuterà eventuali problemi di concorrenza, ha detto il presidente dell'Autorità Saverio Valentino al Sole 24 Ore; il governo tedesco, scrive Reuters, insisterà
affinché Commerzbank
mantenga la propria identità tedesca con una quotazione a Francoforte e tuteli i posti di lavoro.
Stasera l'agenzia di rating Fitch riesamina il rating del debito sovrano italiano
, attualmente a "BBB+" con outlook "stabile".
Sostanzialmente stabile l'euro / dollaro USA
, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,16. Lieve aumento dell'oro
, che sale a 4.345 dollari l'oncia.
Lo Spread
fa un piccolo passo verso il basso, con un calo dell'1,15% a quota +86 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni
si attesta al 4,36%. Nello scenario borsistico europeo
giornata moderatamente positiva per Francoforte
, che sale di un frazionale +0,55%, seduta senza slancio per Londra
, che riflette un moderato aumento dello 0,45%, e piccolo passo in avanti per Parigi
, che mostra un progresso dello 0,49%.
Il listino milanese
mostra un timido guadagno, con il FTSE MIB
che sta mettendo a segno un +0,67%, spezzando la serie negativa iniziata martedì scorso; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share
fa un piccolo salto in avanti dello 0,69%, portandosi a 54.751 punti. Sale il FTSE Italia Mid Cap
(+1%); sulla stessa linea, positivo il FTSE Italia Star
(+0,88%).
Tra i best performers
di Milano, in evidenza Avio
(+6,57%), Intesa Sanpaolo
(+1,47%), Moncler
(+1,40%) e STMicroelectronics
(+1,38%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su ENI
, che continua la seduta con -0,85%. Tra i protagonisti
del FTSE MidCap, Cembre
(+7,95%), El.En
(+7,65%), Technoprobe
(+4,35%) e SOL
(+3,69%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Moltiply Group
, che ottiene -3,29%. Soffre Webuild
, che evidenzia una perdita del 2,50%. Preda dei venditori Brembo
, con un decremento del 2,05%. Discesa modesta per IGD
, che cede un piccolo -1,49%.