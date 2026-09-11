Chiusura in denaro per l'Europa, a Milano maglia rosa corre Avio

(Teleborsa) - Chiusura all'insegna del denaro per Piazza affari e le altre Borse europee
. Positiva anche Wall Street con l'S&P-500
, che segna un rialzo dell'1,06%.
A sostenere i mercati è il calo del petrolio
dopo che l'Agenzia Internazionale dell'Energia
ha rivisto al ribasso le previsioni sulla domanda di greggio per quest'anno.
Sebbene l'allentamento delle tensioni sull'oro nero
abbia attenuato i timori di pressioni inflazionistiche, gli operatori considerano oramai, praticamente certo, un rialzo dei tassi da parte della Federal Reserve
nella riunione della prossima settimana.
Oggi sono intanto emersi nuovi segnali dall'agenda macro con il CPI statunitense
aumentato dello 0,4% ad agosto, dopo il +0,1% di luglio, mentre l'inflazione annua si è attestata al 3,4%, in linea con le attese. Più significativo il dato sull'inflazione core, che esclude energia e alimentari: i prezzi sono saliti dello 0,3% su base mensile, oltre il +0,2% previsto dagli economisti, mentre il dato annuo si è attestato al 2,4%.
A Milano spicca il rally di Avio
sul FTSE MIB, dopo che ieri sera ha comunicato di aver chiuso
il primo semestre con una crescita a doppia cifra nei ricavi e nei profitti, confermando le previsioni per l'intero anno.
Sostanzialmente stabile l'euro / dollaro USA
, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,16. Seduta positiva per l'oro
, che sta portando a casa un guadagno dell'1,24%. Prevalgono le vendite sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 99,48 dollari per barile, in forte calo del 2,93%.
Torna a scendere lo spread
, attestandosi a +84 punti base, con un calo di 3 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 4,35%. Tra le principali Borse europee
si muove in territorio positivo Francoforte
, mostrando un incremento dello 0,82%, piccolo passo in avanti per Londra
, che mostra un progresso dello 0,39%, e denaro su Parigi
, che registra un rialzo dello 0,78%.
Seduta positiva per il listino milanese, che porta a casa un guadagno dell'1,36% sul FTSE MIB
, spezzando la serie negativa iniziata martedì scorso; sulla stessa linea, performance positiva per il FTSE Italia All-Share
, che termina la giornata in aumento dell'1,33% rispetto alla chiusura di ieri.
Buona la prestazione del FTSE Italia Mid Cap
(+0,84%); come pure, in rialzo il FTSE Italia Star
(+0,85%). Tra le migliori Blue Chip
di Piazza Affari, brilla Avio
, con un forte incremento (+3,89%).
Bilancio decisamente positivo per Prysmian
, che vanta un progresso del 2,95%.
Buona performance per Inwit
, che cresce del 2,75%.
Sostenuta Stellantis
, con un discreto guadagno del 2,72%.
Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Saipem
, che ha terminato le contrattazioni a -1,24%.
Giornata fiacca per Lottomatica
, che segna un calo dello 0,62%. In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione
di Milano, El.En
(+7,25%), BFF Bank
(+5,86%), Technoprobe
(+3,75%) e LU-VE Group
(+3,42%).
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Moltiply Group
, che ha archiviato la seduta a -7,13%.
Vendite su Webuild
, che registra un ribasso del 3,36%.
Seduta negativa per Comer Industries
, che mostra una perdita del 2,03%.
Sotto pressione WIIT
, che accusa un calo dell'1,70%.