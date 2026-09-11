Acquisti diffusi in Europa, occhi sui prezzi al consumo USA

(Teleborsa) - Acquisti diffusi sul FTSE MIB e sugli altri principali listini europei mentre cresce l'attesa per l'inflazione statunitense in uscita oggi pomeriggio e che dovrebbe fornire nuovi segnali utili a guidare le decisioni di politica monetaria della Fed nella riunione del 15-16 settembre.



I prezzi al consumo USA dovrebbero salire di +0,4% su mese (da +0,1%) e di +3,4% su anno (come a luglio) nella misura headline e di +0,2% su mese (come a luglio) e di +2,4% su anno (da +2,5%) nella misura core.



Il tutto mentre gli operatori stanno ancora metabolizzando gli annunci di ieri della BCE che ha alzato i tassi di riferimento di 25 punti base, portando il tasso sui depositi al 2,5%, in linea con il consenso e le aspettative del mercato. La comunicazione emersa dalla riunione, incluse le nuove proiezioni, ha rappresentato una sorpresa decisamente hawkish per i mercati, che scontano ora un ciclo di rialzi ancora più prolungato, con un totale di altri 3-4 incrementi nel corso del prossimo anno.



Nessuna variazione significativa per l' euro / dollaro USA , che scambia sui valori della vigilia a 1,159. Lieve aumento dell' oro , che sale a 4.337,1 dollari l'oncia. Prevalgono le vendite sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 99,12 dollari per barile, in forte calo del 3,28% mentre l'Agenzia Internazionale dell'Energia ha avvertito che prezzi più alti avrebbero un impatto negativo sui consumi.



Retrocede di poco lo spread , che raggiunge quota +86 punti base, mostrando un piccolo calo di 1 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 4,37%.



Nello scenario borsistico europeo piccoli passi in avanti per Francoforte , che segna un incremento marginale dello 0,61%, giornata moderatamente positiva per Londra , che sale di un frazionale +0,64%, e seduta senza slancio per Parigi , che riflette un moderato aumento dello 0,66%.



Piazza Affari continua la sessione in rialzo, con il FTSE MIB che avanza a 52.176 punti, bloccando così la scia ribassista sostenuta da tre cali consecutivi, che ha preso il via martedì scorso; sulla stessa linea, in rialzo il FTSE Italia All-Share , che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 54.767 punti.



Buona la prestazione del FTSE Italia Mid Cap (+0,87%); sulla stessa linea, in rialzo il FTSE Italia Star (+0,87%).



Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, vola Avio , con una marcata risalita del 6,64%.



Buoni spunti su Moncler , che mostra un ampio vantaggio del 2,98%.



Ben impostata Intesa Sanpaolo , che mostra un incremento dell'1,68%.



Tonica Fineco che evidenzia un bel vantaggio dell'1,57%.



Le peggiori performance, invece, si registrano su ENI , che ottiene -1,00%.



Sostanzialmente debole Saipem , che registra una flessione dello 0,76%.



In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, El.En (+7,25%), SOL (+3,51%), Technoprobe (+3,01%) e Revo Insurance (+2,40%).



Le più forti vendite, invece, si manifestano su Moltiply Group , che prosegue le contrattazioni a -3,16%.



Seduta negativa per Webuild , che mostra una perdita del 2,69%.



Sotto pressione Comer Industries , che accusa un calo del 2,64%.



Scivola IGD , con un netto svantaggio dell'1,89%.

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