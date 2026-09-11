Consob, sanzioni per 115 mila euro a Ciro Di Meglio per violazioni come azionista di EEMS

(Teleborsa) - Consob
ha inflitto sanzioni amministrative per un totale di 115 mila euro
a Ciro Di Meglio
per diverse violazioni in relazioni ai suoi ruoli in EEMS Italia (poi ridenominata OPS Italia
).
Una violazione è consistita nel riscontrare tardivamente e senza l'indicazione di un motivo la richiesta della Consob che afferiva ad una rilevante variazione partecipativa non dichiarata
(dal 9,829% al 28,303%) in una quotata che versava in condizioni particolari in quanto aveva posto in essere un programma di finanziamento tramite POC, ciò che rendeva particolarmente rilevante il tema della trasparenza societaria. Sono state inoltre rilevate quattro violazioni per omessa o, in un caso, tardiva comunicazione
, in merito alle partecipazioni realmente detenute nella società che aveva emesso un POC. Infine, ci sono due violazioni per omessa dichiarazione di intenzioni concernente il superamento della soglia del 10% e in una tardiva dichiarazione concernente il superamento della soglia del 25%.
Dall'attività di vigilanza svolta dalla Divisione Vigilanza Emittenti è emerso che, con riguardo all'operatività posta in essere in occasione del POC, tra maggio e giugno 2025, le azioni EEMS in conversione delle azioni sono state emesse in favore della società Orion Capital, che, nello stesso periodo ha proceduto all'integrale dismissione delle azioni acquisite; con riferimento alla sottoscrizione delle suddette azioni da parte di Orion, risulta che la liquidità utilizzata per la sottoscrizione del POC
, con la conseguente assegnazione delle relative azioni, è pervenuta ad Orion mediante bonifici disposti da AP Costruzioni e da Deva, società entrambe riconducibili a Di Meglio
, in quanto controllate al 100%, ritenendosi quindi sussistente un fenomeno di interposizione di Orion a Di Meglio.
In particolare, sono applicate le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: 25 mila euro
in relazione alla violazione dell'art. 115, comma 2, del TUF; 90 mila euro in relazione alle violazioni dell'art. 120, comma 4, e comma 4-bis del TUF, (pari a 50 mila euro
per la violazione concernente l'omessa comunicazione del superamento della soglia rilevante del 15% avvenuta in data 9 giugno 2025, ritenuta più grave, aumentata, per effetto del cumulo giuridico, di 40 mila euro
avuto riguardo alle altre violazioni dell'art. 120, comma 4 e comma 4-bis, del TUF).
Di Meglio è tra gli indagati di un'indagine della Procura della Repubblica di Milano
che riguarda
le società del gruppo: OPS eCom
(già Giglio Group), OPS Retail
(già Netweek) e OPS Italia
(già EEMS Italia). Le ipotesi di reato riguardano, tra le altre, manipolazioni del mercato, ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità di vigilanza, false comunicazioni sociali per le società quotate, formazione fittizia di capitale, malversazioni di erogazioni pubbliche.