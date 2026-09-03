OPS Retail, Massimo Cristofori lascia gli incarichi di CFO e Investor Relations

(Teleborsa) - OPS Retail (già Netweek), società sospesa da Euronext Milan, ha comunicato che Massimo Cristofori ha rassegnato, con effetto immediato, le proprie dimissioni dagli incarichi di Chief Financial Officer (CFO) e Investor Relations. Le dimissioni sono state rassegnate a seguito di un'attenta e ponderata valutazione da parte di Cristofori in relazione alle vicende e alle criticità che hanno interessato la società e il Gruppo nel corso dell'ultimo periodo, nonché alle conseguenti dinamiche organizzative, gestionali e societarie, che, allo stato, non consentono di proseguire nello svolgimento dei predetti incarichi. Cristofori mantiene l'incarico di Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari.



(Foto: Carrie Allen www.carrieallen.com on Unsplash)

Condividi

```